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Роналду – про невиграш "Золотого м'яча": Думаєте, я йду додому і там плачу?

13:18 1322 Читать на русском
Роналду – про невиграш "Золотого м'яча": Думаєте, я йду додому і там плачу?
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду заявив, що не особливо переживав, дізнавшись, що володарем "Золотого м'яча-2018" став не він, а його колишній одноклубник в Реалі Лука Модріч.

"Думаю, що я заслуговую "Золотий м'яч" щороку. Я заради цього працюю, але якщо я не стаю його володарем, це не кінець світу. Я поважаю вибір людей.

"В Реалі все було інакше", – Роналду пояснив, чому називає Ювентус найкращим клубом, за який він виступав

На полі я зробив все можливе заради перемоги, статистика не бреше, але не думаю, що я став менш щасливим, якщо не переміг.

У мене є чудові друзі і сім'я, я граю за один з найкращих клубів світу, думаєте, я йду додому і там плачу? Звичайно, я розчарований, але життя триває, а я буду працювати ще наполегливіше.

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У будь-якому випадку вітаю Модріча, він заслужив "Золотий м'яч", але в наступному році ми побачимося знову, і я зроблю все для того, щоб перемогти", – цитує Роналду La Gazzetta dello Sport.

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