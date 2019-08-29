УЄФА назвав найкращого півзахисника минулорічної Ліги чемпіонів

Хавбек Барселони Френкі де Йонг, який виступав за Аякс, визнаний найкращим півзахисником Ліги чемпіонів 2018/19.

Під час процедури жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, УЄФА назвав найкращого хавбека минулорічного розіграшу турніру.

Ван Дейк став найкращим захисником Ліги чемпіонів сезону-2018/19

Ним став новачок Барселони Френкі де Йонг, який минулого сезону виступав за Аякс та допоміг нідерландцям дістатись до півфіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи.

До слова, минулого сезону де Йонг провів за Аякс 17 поєдинків у рамках Ліги чемпіонів, якщо рахувати з кваліфікаційним раундом. Результативними діями не відзначався.

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