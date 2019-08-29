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УЄФА назвав найкращого півзахисника минулорічної Ліги чемпіонів

19:58 85 Читать на русском
УЄФА назвав найкращого півзахисника минулорічної Ліги чемпіонів
Френкі де Йонг / Аякс

Хавбек Барселони Френкі де Йонг, який виступав за Аякс, визнаний найкращим півзахисником Ліги чемпіонів 2018/19.

Під час процедури жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, УЄФА назвав найкращого хавбека минулорічного розіграшу турніру.

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Ним став новачок Барселони Френкі де Йонг, який минулого сезону виступав за Аякс та допоміг нідерландцям дістатись до півфіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи.

До слова, минулого сезону де Йонг провів за Аякс 17 поєдинків у рамках Ліги чемпіонів, якщо рахувати з кваліфікаційним раундом. Результативними діями не відзначався.

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Теги
Ліга чемпіонів Барселона Барселона УЄФА Аякс Аякс Френкі де Йонг Френкі де Йонг
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