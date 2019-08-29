УЕФА назвал лучшего полузащитника прошлогодней Лиги чемпионов

Хавбек Барселоны Фрэнки де Йонг, который выступал за Аякс, признан лучшим полузащитником Лиги чемпионов 2018/19.

Во время процедуры жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, УЕФА назвал лучшего хавбека прошлогоднего розыгрыша турнира.

Ван Дейк стал лучшим защитником Лиги чемпионов сезона-2018/19

Им стал новичок Барселоны Фрэнки де Йонг, который в прошлом сезоне выступал за Аякс и помог нидерландцам добраться до полуфинала самого престижного клубного турнира Европы.

К слову, в прошлом сезоне де Йонг провел за Аякс 17 поединков в рамках Лиги чемпионов, если считать с квалификационным раундом. Результативными действиями не отличался.

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