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УЕФА назвал лучшего полузащитника прошлогодней Лиги чемпионов

19:58 53 Читати українською
УЕФА назвал лучшего полузащитника прошлогодней Лиги чемпионов
Фрэнки де Йонг / Аякс

Хавбек Барселоны Фрэнки де Йонг, который выступал за Аякс, признан лучшим полузащитником Лиги чемпионов 2018/19.

Во время процедуры жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, УЕФА назвал лучшего хавбека прошлогоднего розыгрыша турнира.

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Им стал новичок Барселоны Фрэнки де Йонг, который в прошлом сезоне выступал за Аякс и помог нидерландцам добраться до полуфинала самого престижного клубного турнира Европы.

К слову, в прошлом сезоне де Йонг провел за Аякс 17 поединков в рамках Лиги чемпионов, если считать с квалификационным раундом. Результативными действиями не отличался.

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Лига чемпионов УЕФА Барселона Барселона Аякс Аякс Фрэнки де Йонг Фрэнки де Йонг
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