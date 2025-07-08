У воротаря Павла Ісенка завершився контракт з Ворсклою. Українець може продовжити кар'єру в Румунії.

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Як повідомляє GSP, Ісенко веде перемовини з клубом Універсітатя Крайова. Очікується, що незабаром голкіпер підпише контракт на правах вільного агента. Варто зауважити, що румунський клуб нещодавно оголосив про перехід Олександра Романчука, екс-захисника Кривбаса.

До слова, Універсітатя Крайова здобула право виступати в єврокубках. Клуб розпочне кампанію з другого кола Ліги конференцій.

Павло Ісенко – вихованець Ворскли. Загалом він відіграв за полтавців у 85 матчах у всіх турнірах.

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