Сергій Ребров здивував

Цілий тиждень експерти прогнозували, що збірна України зіграє проти Франції з трійкою центрбеків. Виклик Сватка ніби підтверджував очікування – Олександра завжди викликають під топ-матчі, аби він розташувався між Матвієнком і Забарним. Втім, Сергій Ребров вирішив по-своєму, виставивши класичні 4-3-3.

Структурно нічого особливо не змінювалось. "Синьо-жовті" все одно атакують у схемі з трійкою позаду (але не цього разу), а Забарний з Матвієнком завжди займаються просуванням м'яча. В центрі поля теж особливих змін по функціях футболістів не відбувається – суть "трійки" в Україні полягає саме в наявності додаткового ЦЗ позаду. Тренерський штаб вирішив, що можна впоратись і без Сватка (або ж Олександр не міг зіграти).

Більш-менш очікуваною стала поява Зінченка замість травмованого Миколенка. Несподіванкою стало переведення Гуцуляка на лівий фланг атаки, тоді як правий зайняв Зубков – Циганков не міг зіграти через пошкодження. Калюжний розташувався у позиції опорника, а Ярмолюк вийшов у ролі правого інсайда, поруч із Судаковим.

При обороні збірна формувала 4-4-2, а Єгор з СуперІваном вдвох захищали центр.

Французькі ЗМІ повністю вгадали старт "Ле Бльо". Дембеле тренувався за індивідуальною програмою й залишився у запасі, тож замість нього вийшов Дуе. Травмованого Салібу замінив Дайо Упамекано.

Україна непогано захищалась, але взагалі не мала атак

Варто віддати належне тренерському штабу "синьо-жовтих". Відсутність третього ЦЗ у першому таймі не відчувалась – велику роль у цьому зіграла надійна робота Забарного та Ярмолюка. У обох по 2 виграних єдиноборства з трьох, а Ілля ще й виконав 3 виноси й 2 заблокованих удари. Позиційні рішення теж були хорошими.

Особливо запам'ятався блок удару Мбаппе на 41-й хвилині, коли той пробивав з центру штрафного на 41-й хвилині. Крім того, на 44-й Забарний накрив простріл Кіліана з лівого краю. Взагалі, великої кількості моментів "Ле Бльо" не створили, хоча й мали 62% володіння.

Проблема крилась у відсутності перехідних фаз. По-перше, підопічні Дідьє Дешама перекусили більшість спроб вийти з оборони в атаку – їхній пресинг і контрпресинг працював вкрай ефективно. По-друге, в атаці банально бракувало швидкості, якою не славляться Гуцуляк і Зубков.

Крім того, французи чинили дуже сильний спротив Довбику – той хоч і перетворив свої 10 дотиків на 4 скидки й 2 виграних єдиноборства, але в цілому залишався непомітним. Перспективно виглядали тільки Зінченко та Конопля, які класно комбінували та обігрували 1-в-1 – ну і кілька хороших лонгболів від центрбеків варто згадати.

Втім, це були лишень одиничні епізоди, які не становили особливих проблем для "гальських півнів". У першому таймі збірна України провела всього 1 удар по воротах – заблокований, з дистанції, навмання. У нашої команди було всього 2 дотики в штрафному. Атак і контратак по факту не було.

А от Франція, граючи вкрай мляво, провела 9 ударів і 21 дотик у штрафному. У цьому допомагали обрізки під тиском, технічний брак українців і окремі тактичні помилки. Їх було небагато, але в сумі вони принесли 0,89 очікуваних голів та 1 реальний. Що найбільш важливо, вона забила один реальний.

Франція нічого не робила й могла влаштувати розгром

"Ле Бльо" працювали так, ніби їх цілком влаштовує рахунок 0:0 на виїзді. Повільно, без затяжних позиційних атак, але з надією на швидкі контрвипади. Прикро, але перший же з них вилився у взяття воріт Трубіна.

На 10-й хвилині Барколя отримав закидання на хід лівим флангом, опинившись 1-в-1 проти Коноплі. Юхима добре страхували захисники та опорники, тож Бредлі зайшов до штрафного й просто стягнув на себе оборону – а потім покотив на лінію. У нього не було б варіантів, якби Судаков у центрі поля не відпустив від себе Олісе. Майкл набрав швидкість і в дотик поцілив під праву стійку. 0:1!

На 18-й хвилині хавбек Баварії міг оформити дубль. Ярмолюк намагався вийти з оборони через стіночку з Зубковим, однак Олександр обрізався з пасом у відповідь. Олісе перехопив м'яч перед штрафним і щосили вгатив у той же правий нижній – від гола врятував дивовижний сейв Трубіна!

Про вищезгаданий епізод із заблокованим ударом Мбаппе вже говорилось. А більше французи й не створили. Більшість їхніх спроб розтягнути оборону й увірватись у "кишені" була зірвана. Невеличкі проблеми викликали вмикання Олісе й опоринків з глибини на ударні позиції, однак навіть Зінченко захищався уважно. Якби ж ще були контратаки...

Україна переломила хід гри й пробачила Францію

Перша 15-хвилинка другого тайму в цілому продовжувала хід логіку першого. "Гальські півні" мляво домінували й знову могли забивати зусиллями Олісе. На 55-й хвилині Майкл відкрився у зоні напівкола під пас від Барколя й пробив у правий кут – неточно. Ще за три хвилини українців налякав свіжий Дембеле, який отримав закидання від Чуамені й опинився перед Трубіним, але Анатолій врятував "синьо-жовтих".

Втім, на 60-х хвилинах Франція несподівано втратила ініціативу. Каталізатором змін стали два супермоменти, у яких "Ле Бльо" грандіозно відскочили. На 65-й хвилині Зубков скинув м'яч п'яткою під подачу Зінченку, яку на дальній замкнув Довбик – м'яч перелетів через Меньяна й падав у ворота, однак Конате виніс сферу з лінії!

Ще чере хвилину Україна заробила штрафний на лівому фланзі. Судаков виконав подачу-удар, поціливши у правий нижній кут, однак Меньян виконав сейв! Калюжний спробував добити, але м'яч зрізався на дальню стійку. Забарний підправляв його у сітку з кількох метрів, однак влучив у поперечину!

Підопічні Сергія Реброва відчули, що Францію похитнуло. Наступні 20 хвилин пройшли за високого пресингу й шаленої інтенсивності на чужій половині поля. Тепер вже підопічні Дідьє Дешама втрачали м'яч одразу після повернень на власній третині – особливо в пресингу й контрпресингу виділявся Ярмолюк.

Розмін з французами завершився сумно

Варто зазначити, що суперник здорового відреагував на тиск України. Вже за дві хвилини після поперечки Забарного українців мав карати Олісе, який завершував контратаку дальнім ударом повз дев'ятку. "Ле Бльо" побачили простір на нашій половині й почали ловити "синьо-жовтих" на контратаках.

Сергій Ребров спробував піти у розмін, кинувши у бій швидкісних Ваната й Назаренка. На жаль, жодного моменту після поперечки Україна не створила – чого не скажеш про Францію. Так, на 75-й хвилині Барколя відкрився за спиною Забарного під розрізний пас, вибігаючи віч-на-віч з Трубіним. Пощастило, що подальший удар припав на трибуни.

А на 82-й хвилині Мбаппе опинився перед Забарним, легко обігравши Іллю 1-в-1 і пробивши в дальній нижній. 0:2! Спрацювала мадридська зв'язка – асист віддавав Чуамені. Він же виводив Кіліана сам на сам у компенсований час, однак перекинути Трубіна французький геній не зміг.

Ванат міг розмочити рахунок на останніх секундах, отримавши пас від свіжого Бондаренка й вгативши з правого краю штрафного. Меньян парирував. Зрештою, фінальний свисток зафіксував поразку збірної України з рахунком 0:2.

