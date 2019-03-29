У мережі з'явилося фото м'яча Ліги чемпіонів на сезон 2019/20

Компанія Adidas вирішила змінити звичний дизайн м'яча головного клубного турніру Європи.

У Adidas вирішили трохи удосконалити м'яч та змінили однотонний фон на різнокольоровий. Під час виготовлення нового м'яча використовувалися матеріали і технології, які застосовувалися під час виробництва м'яча для ЧС-2018.

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М'яч надійде у вільний продаж у серпні та буде коштувати 150 євро. Зазначимо, що фінал цьогорічної Ліги чемпіонів відбудеться у Мадриді на стадіоні Ванда Метрополітано.