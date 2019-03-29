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В сети появилось фото мяча Лиги чемпионов на сезон 2019/20

15:27 63 Читати українською
В сети появилось фото мяча Лиги чемпионов на сезон 2019/20
Реал – победитель прошлогодней Лиги чемпионов / фото из открытых источников

Компания Adidas решила изменить привычный дизайн мяча главного клубного турнира Европы.

В Adidas решили немного усовершенствовать мяч и изменили однотонный фон на разноцветный. При изготовлении нового мяча использовались материалы и технологии, которые применялись при производстве мяча для ЧМ-2018.

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Мяч поступит в свободную продажу в августе и будет стоить 150 евро. Отметим, что финал нынешней Лиги чемпионов состоится в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано.

Теги
Лига чемпионов Футбольный мяч
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