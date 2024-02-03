Півзахисник Пйотр Зєліньскі вилетів зі заявки партенопейців на плей-офф Ліги чемпіонів. Причину розкриває La Gazzetta dello Sport.

Наполі продовжив контракт із лідером – клуб із Саудівської Аравії хотів його озолотити

Зєліньскі відмовився продовжувати контракт і домовляється з Інтером про перехід вільним агентом влітку. Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс не пробачив такої зради, хоча 29-річний поляк є одним з головних старожилів команди – 8 сезонів, 355 матчів і 50 голів. Вочевидь, останні місяці у Неаполі будуть для Зєліньскі не надто солодкими. Зіграти проти Барселони у 1/8 фіналу ЛЧ йому вже точно не вдасться.

Нагадаємо, що взимку на місце Зєліньські сватали Георгія Судакова. Чемпіони Італії обрали бюджетну оренду Хамеда Траоре, проте влітку можуть повернутися до цього питання.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?