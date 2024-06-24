Як стало відомо Футбол 24, український півзахисник Віктор Циганков зараз схиляється до продовження кар'єри в Жироні.

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Йому все подобається: ставлення у клубі, співпраця з тренером, побут і, звісно ж, можливість зіграти у Лізі чемпіонів. В українця є пропозиція від каталонців щодо нового контракту і після Євро-2024 вони з керівництвом клубу все проаналізують.

Нагадаємо, Жирона занепокоєна скромною клаусулою Циганкова у 30 млн євро – з моменту переходу з Динамо, яке отримає 50% від наступного трансферу, ціна на Віктора значно зросла, але для клубів АПЛ, які полюють на українця, це не буде проблемою.

До слова, трансфер Лусіано Родрігеса, якого розглядали як заміну Циганкову, зірвався через непомірні апетити агентів, які в останній момент почали вимагати більше комісійних, тому альтернативи українцю наразі немає (Жирона була готова викласти рекордні для себе 14 млн євро за 70% прав на 20-річного вінгера Ліверпуля Монтевідео).

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