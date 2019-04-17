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"Ці пацани пишуть історію!", – Левченко розхвалив Аякс після перемоги над Ювентусом

09:15 825 Читать на русском
"Ці пацани пишуть історію!", – Левченко розхвалив Аякс після перемоги над Ювентусом
Євген Левченко / соцмережі

Колишній хавбек збірної України Євген Левченко поділився враженнями після сенсаційної перемоги Аякса над туринським Ювентусом у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

28’ Кріштіану Роналду
 
Донні ван де Беєк 34’
Маттейс Де Лігт 67’
28’ Кріштіану Роналду
34’ Донні ван де Беєк
67’ Маттейс Де Лігт

"Аякс просто круті! Все по справі, заслужено! Ці пацани пишуть історію!", – написав Левченко в своєму Twitter.

Ювентус – Аякс – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, амстердамський Аякс переміг Ювентус у Турині та сенсаційно пробився до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

У наступній стадії голандці зустрінуться з переможцем пари Манчестер Сіті – Тоттенхем.

Теги
Ювентус - Аякс Ліга чемпіонів Аякс Аякс Євген Левченко
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