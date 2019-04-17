"Ці пацани пишуть історію!", – Левченко розхвалив Аякс після перемоги над Ювентусом

Колишній хавбек збірної України Євген Левченко поділився враженнями після сенсаційної перемоги Аякса над туринським Ювентусом у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

"Аякс просто круті! Все по справі, заслужено! Ці пацани пишуть історію!", – написав Левченко в своєму Twitter.

Ювентус – Аякс – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, амстердамський Аякс переміг Ювентус у Турині та сенсаційно пробився до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

У наступній стадії голандці зустрінуться з переможцем пари Манчестер Сіті – Тоттенхем.