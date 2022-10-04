Головний тренер Марселя Ігор Тудор був обурений запізненням Спортінга на матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Головний суддя зустрічі Давіде Масса ухвалив рішення відкласти стартовий свисток на двадцять хвилин через те, що гравці португальської команди застрягли у заторі.

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Тудор відчитав суддівську бригаду італійською, обурювався на адресу працівників Марселя (які намагалися його заспокоїти) французькою та висловлював невдоволення делегатам УЄФА англійською. Як інформує RMC Sport, серед фраз хорватського наставника були такі: "Вони можуть робити все, що захочуть? Це Ліга чемпіонів, а не аматорський турнір", "Вони роблять це спеціально! Мені начхати, у нас більше проблем, ніж у них".

Що б Спортінг не робив у роздягальні, це явно спрацювало. Португальська команда забила у ворота Марселя вже на першій хвилині зустрічі, але потім пропустила 4.

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