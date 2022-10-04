Главный тренер Марселя Игор Тудор был возмущён опозданием Спортинга на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Главный судья встречи Давиде Масса принял решение отложить стартовый свисток на двадцать минут из-за того, что игроки португальской команды застряли в пробке.

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Тудор отчитал судейскую бригаду на итальянском, возмущался в адрес работников Марселя на французском и выражал недовольство делегатам УЕФА на английском. Как информирует RMC Sport, среди фраз хорватского наставника были следующие: "Они могут делать всё, что захотят? Это Лига чемпионов, а не любительский турнир", "Они делают это специально! Мне плевать, у нас больше проблем, чем у них".

Что бы Спортинг не делал в раздевалке, это явно сработало. Португальская команда забила в ворота Марселя уже на первой минуте встречи, но потом пропустила 4.



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