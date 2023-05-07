Колишній нападник Манчестер Юнайтед і збірної Англії Вейн Руні віддає команді Хосепа Гвардіоли перевагу в півфінальній дуелі Ліги чемпіонів.

"Манчестер Сіті не лише виб'є Реал, а й залишить його приголомшеним. Це інший рівень. Хоча, звісно, я можу помилятися.

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Звичайно, Реал із Карло Анчелотті може заперечити будь-які аргументи. Але, на мою думку, нинішній Манчестер Сіті перебуває на іншому рівні. Команда Гвардіоли неймовірно хороша", – цитує 37-річного Вейна Руні Mundo Deportivo з посиланням на Times.

Поєдинок Реал Мадрид – Манчестер Сіті стартує 9 травня о 22:00 за Києвом. Матч-відповідь буде зіграний 17 травня в Англії. Іншим фіналістом Ліги чемпіонів 2022/23 стане переможець пари Інтер – Мілан.

До слова, Ман Сіті ще жодного разу не вигравав Лігу чемпіонів. Два роки тому "містяни" програли Челсі у фіналі, а в сезоні 2021/22 драматично вилетіли від Реала в 1/2.