"Манчестер Сити не только выбьет Реал, но и оставит его ошеломленным. Это другой уровень. Хотя, конечно, я могу ошибаться.

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Конечно, Реал с Карло Анчелотти может отрицать любые доводы. Но, по-моему, нынешний Манчестер Сити находится на другом уровне. Команда Гвардиолы невероятно хороша", – цитирует 37-летнего Уэйна Руни Mundo Deportivo со ссылкой на Times.

Поединок Реал Мадрид – Манчестер Сити стартует 9 мая в 22:00 по Киеву. Ответный матч будет сыгран 17 мая в Англии. Другим финалистом Лиги чемпионов 2022/23 станет победитель пары Интер – Милан.

К слову, Ман Сити еще ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. Два года назад "горожане" проиграли Челси в финале, а в сезоне 2021/22 драматично вылетели от Реала в 1/2.