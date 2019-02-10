Тренер Динамо U-19 Костюк рассказал о подготовке к матчу с Ювентусом в Юношеской лиге УЕФА

Наставник киевского Динамо U-19 Игорь Костюк поделился впечатлениями от подготовки команды ко второй половине сезона.

"В таких матчах, когда сначала играет один состав, потом – другой, ребята должны себя проявлять и доказывать, что они достойны места в основном составе. Для этого и существуют контрольные игры.

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В первом тайме играла одна команда, во втором сделали замены и, в принципе, замены добавили свежести. Те ребята, которые вышли, они усилили игру и это еще раз подтверждает, что сегодня они более готовы и больше заслуживают места в основном составе.

До игры осталось 10 дней. Сейчас снижаем нагрузку, осталась одна игра и недельный цикл полноценной подготовки к Ювентусу. Будет больше тактики и подготовки именно к предстоящей игре", – цитирует Костюка официальный сайт Динамо.

Напомним, что поединок плей-офф Юношеской лиги УЕФА против сверстников из Ювентуса Динамо U-19 проведет дома 20 февраля. Победитель противостояния выйдет в 1/16 финала турнира.

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