Історичний для збірної України з футболу вихід на Олімпійські ігри виявився надто проблемним. Вийшло, що в Парижі не зможуть творити історію одразу восьмеро провідних гравців. З різних причин – когось не відпустили клуби, а хтось сам надто втомився в юному віці. У Франції не зіграють воротар Бенфіки Анатолій Трубін, захисник Борнмута Ілля Забарний, півзахисники Динамо – Володимир Бражко, Шахтаря – Георгій Судаков, Челсі – Михайло Мудрик, Брентфорда – Єгор Ярмолюк, нападник Динамо Владислав Ванат і хтось із "зірок" на кшталт Олександра Зінченка з Арсенала за квотою трьох старших 23-х років.

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У цій ситуації пригадується випадок з Ліонелем Мессі. Його також свого часу Барселона не хотіла відпускати на Ігри-2008, але бажання футболіста взяло гору, він допоміг збірній Аргентини перемогти на Олімпіаді, а в сезоні 2008/09 Лео вже з клубом виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Клубний чемпіонат світу, чемпіонат, Кубок і Суперкубок Іспанії, прихопив "Золотий м’яч" і став найкращим у світі за версією ФІФА. Втома, як бачите, майже за 80 ігор у сезоні його не накрила.

Чи поборолася б з вищеназваними гравцями українська збірна за медалі Ігор-2024 – сказати важко, але, безумовно, вона була б реальним претендентом. Втім, ця сторінка вже перегорнута. До Сен-Поль-ле-Дакс, де базуватиметься олімпійська команда у Франції, поїхав оновлений склад. Шишки разом із тренером Русланом Ротанем вона набиватиме в процесі підготовки й під час самого турніру Олімпіади.

До потяга Київ – Перемишль, з якого наша збірна розпочала добовий марш-кидок до місця базування під час Ігор-2024, так вийшло, проводити команду прийшов лише журналіст Футбол 24. Хоч залізничний склад подали на платформу столичного вокзалу із запізненням, головний тренер команди Руслан Ротань знайшов час відповісти на запитання.

– Руслане Петровичу, у червні олімпійська збірна виграла турнір у Франції. Результат, звичайно, чудовий. Цікавить, чи показала команда ту гру, яку ви хочете бачити у виконанні футболістів?

– Ми передбачали, що не всі футболісти з національної команди, на яких ми могли розраховувати, зможуть зіграти на Олімпіаді. Тому турнір у Франції нам був потрібен для перегляду інших кандидатів. Як бачите, зробили все правильно. Цим складом ми їдемо до Франції.

На міжнародному турнірі ми переслідували кілька цілей. Хлопців потрібно було познайомити з нашими принципами гри, награти склад. Команда провела п’ять матчів. У них ми отримали корисну інформацію, яку розбирали на теорії. Те, що не поступалися в матчах, дасть упевненість у силах. Футболісти відчули смак до перемог, що також важливо напередодні офіційного турніру.

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– Ви задоволені грою, яку команда показала на турнірі?

– Якість гри, вважаю, була в нас дуже добра. На це, в першу чергу, ми й звертали увагу. З грою прийшов результат, що не може не тішити. З перемогами хлопці більше вірять у себе, в тренерський склад, у збірну. Це також важливий момент. Бо Олімпіада – це зовсім інший турнір. Це вже друга відповідальність, це обов’язок перед нашою країною. Тому ми будемо робити все від нас залежне, щоб гідно представити Україну.

– Команда формується без учорашніх лідерів. Чи з’явилися нові футболісти, які можуть повести за собою, згуртувати команду?

– Так, вони наразі народжуються, і це дуже важливо. І добре, що так збіглося: ми перемогли на турнірі, а коли є успіх, то й футболісти відчувають упевненість. У цих матчах, скажу так, народилися маленькі лідери, які мають ставати повноцінними вожаками. Бо на такому турнірі, як Олімпійські ігри, треба бути, в першу чергу, мужиками, які розуміють, що вони роблять на футбольному полі, що б'ються за країну, б'ються за свою честь, і показують себе на міжнародній арені.

– Після турніру у Франції минуло три тижні. Чим футболісти займалися в цей час?

– Гравці отримали відпустки. Потім вони зібралися в своїх клубах, які проводять так звані втягуючі збори, набирають темп у роботі. Втягнулися й приїхали до нас, і ми готуватимемося до першого товариського матчу з Єгиптом 14 липня. А репетицію перед Олімпійськими іграми проведемо 18 липня в матчі з Парагваєм.

– Функціональна підготовка у футболістів більш-менш вже збалансована?

– Ні, вона не може зараз бути збалансована, бо деякі гравці тільки-но вийшли з відпустки, хтось почав працювати раніше. Тому найближчий тиждень ми присвятимо збалансуванню готовності гравців, підвести їх до певного рівня, щоб вони були в більш-менш рівному стані.

– База Сен-Поль-ле-Дакс, де ви готуватиметеся до Ігор, задовольняє ваші умови для підготовки?

– Те, що я бачив на відео, то все необхідне там є. Нам що потрібно – хороші футбольні поля, умови для відновлення і харчування.

– Але трохи далеченько від Ліона і Сент-Етьєна, де ви гратимете матчі групового турніру проти Іраку, Марокко і Аргентини?

– Вибираючи тренувальну базу, ми виходили з того, чи зможемо знайти спаринг-партнерів. В Австрії, де ми спочатку планували провести збір, суперників на товариській матч знайти було доволі непросто. А у Франції у цей час перебуватимуть усі олімпійські збірні, проти двох з яких ми зіграємо напередодні Ігор.

– На відкритті Олімпіади плануєте бути?

– Думаю, що ні. У нас гра 24-го в Ліоні, потім переїжджаємо до Сент-Етьєна. Але когось із тренерського штабу обов'язково делегуємо на відкриття Олімпіади. А вже на місці, як і вся країна, вболіватимемо за наших спортсменів у різних видах спорту.

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