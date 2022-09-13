Ліга чемпіонів, 2 тур

Спортінг – Тоттенхем – 2:0

Голи: Паулінью, 90, Гомеш, 90+3

Вікторія Плзень – Інтер – 0:2

Голи: Джеко, 20, Дюмфріс, 71

Вилучення: Буха, 61 (В)

Вікторія з Плзеня зазнала чергової поразки. Чеська команда взагалі не може нав'язати боротьбу фаворитами групи. У першому турі програла Барселоні, сьогодні – поступилася Інтеру. "Нерадзуррі" забили лише два голи, але домінували весь матч.

Навіть не вмикаючи високих швидкостей, Інтер створив моментів на розгром. Рахунок відкрив Джеко. Згодом боснієць міг оформити дубль, але змарнував шанс. Як і Мхітарян, Шкріньяр і Дюмфріс. Наприкінці матчу Джеко та Дюмфріс реабілітувалися, піймавши Вікторію на контратаці.

Чехи виглядали занадто слабко, а в середині другого тайму ще й залишилися в меншості – грубо сфолив Буха. Вікторія залишається на дні групи С, а Інтер зрівнявся з Баварією та Барселоною за очками.

Тоттенхем несподівано поступився Спортінгу. Суперники зустрічалися у Португалії в статусі лідерів квартету D після перемог у перших турах. До перерви найкращі моменти мав Рішарлісон. Бразилець навіть забив, скориставшись класним відкриванням Кейна, але судді зафіксували офсайд.

Спортінг непогано відповідав. Шикарний прохід вдався Едвардсу – вихованець Тоттенхема підхопив м'яч у центрі поля та обіграв половину своєї колишньої команди, але Льоріса не пробив. Кейну ніяк не вдавалося акцентовано пробити, Емерсону забракло бомбардирських навичок. Перішіч також змарнував свій шанс.

Розв'язка настала у компенсований час. Сенсаційна розв'язка! Спортінг вирвав перемогу. Спершу Льоріс витягнув небезпечний удар Порро, але з цього кутового господарі відкрили рахунок – Паулінью замкнув подачу того-таки Порро. Красиву крапку поставив Артур Гомеш. Новачок Спортінга забив, ефектно проскочивши кількох опонентів. Лісабон з 6 очками очолив групу.