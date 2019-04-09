Тоттенхем вдома переміг Манчестер Сіті у першому чвертьфіналі ЛЧ – переможний гол забили з-під конкурента Зінченка

Тоттенхем завдяки голу Сон Хин Міна мінімально переграв Манчестер Сіті в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19.

Поєдинок почався досить активно, попри очевидне бажання обох колективів зіграти якомога обережніше. Суперники почергово тримали м'яч і довго розкатували атаки, а пресингували тільки на флангах – втім, і цього для створення гостроти було достатньо. Вже на 1-й хвилині команди обмінялися напівмоментами, а вже з 6-ї пішли якісні епізоди: так, спочатку м'яч після подачі Мареза з правого краю опустився на сітку воріт поруч з поперечиною, а потім Деле Аллі розігнав контрвипад і сам же його завершив потужним пострілом з меж штрафного – вище воріт!

На 10-й хвилині відбувся ключовий епізод тайму. Рахім Стерлінг на дриблінгу змістився з лівого флангу до лінії карного майданчика та пробив у скупчення захисників, хоча попереду був варіант з відритим Марезом. Роуз заблокував удар, арбітр Бйорн Кейперс призначив кутовий, однак дуже швидко почув підказку відеоасистента про те, що м'яч влучив у руку Роузу. Суддя вирішив переглянути повтор особисто й після цього призначив пенальті. Схоже, рішення було справделивим.

Серхіо Агуеро взявся виконувати "одинадцятиметровий", однак його удар під праву стійку у блискучому стрибку витягнув Уго Льоріс! Це одразу ж заспокоїло матч: Сіті перейшов до повільних позиційних атак та тримання м'яча, а Тоттенхем, не дивлячись на активність, загострював рідко. Найкращий шанс відзначитись лондонці втратили на 24-й хвилині, коли Харрі Кейн отримав м'яч недалеко від воріт та потужно пробив – Едерсон врятував гостей! Крім того, на 28-й з лінії карного майданчика над поперечиною вистрілив Вінкс. Всі інші моменти – зокрема, замикання подачі у виконанні Отаменді на 31-й або удар Агуеро з меж штрафного повз ближній кут – гостро не виглядали.

По перерві команди обмінялися фантастичними епізодами. Спочатку Рахім Стерлінг вже на 47-й хвилині ледь не відкрив рахунок, увірвавшись на лівий край та пробивши по воротах – Льоріс парирував у центр, але на добивання ніхто з гостей не встиг. Тоттенхем одразу ж відповів шикарним обвідним пострілом Сона з дальньої дистанції, який пройшов у сантиметрах від дальньої стійки, а на 50-й кореєць метрів з 20-ти спробував повторити низом – вийшло досить легко для Едерсона.

На 52-й же голкіпер Сіті ледь не травмувався, неймовірно високо вистрибнувши, перехопивши подачу на Аллі та невдало приземлившись. Воротар полежав з лікарями, але гру продовжив – а от Тоттенхему з таким фіналом на 56-й не пощастило. Харрі Кейн у досить простому епізоді зіткнувся з Делфом і одразу ж покинув межі стадіону з лікарями, шкутильгаючи з гримасою болі на обличчі. Даний епізод заспокоїв матч.

Близько 15 хвилин жодного загострення на полі не відбувалося – навіть напівмоменти завершувались офсайдами або бездарним виконанням. Вихід на поле Лукаса Моури та Габі Жезуса нічого не змінив, а футбол скотився до нудного тримання м'яча та обопільних грубощів.

На 70-х Сіті дещо перехопив ініціативу, однак якісного моменту гостям створити не вдалося – згадати можна хіба що дуже неточний удар Делфа з дистанції та замикання в небо від Жезуса. Манкуніанці атакували, але тільки витрачали сили.

"Шпори", які весь час після травми Кейна провели пасивно, зуміли адаптуватися до футболу Сіті, а потім взяли та й покарали команду Пепа за низьку ефективність – і допоміг у цьому Делф, який грав у основі через травму Зінченка. На 78-й хвилині Сон скористався занадто вузькою грою Фабіана, уникнув офсайду та отримав досить жорстку передачу на правий край штрафного. Кореєць зберіг м'яч у полі, розвернувся та втік від конкурента Зіни, після чого потужно пробив з близької відстані під коліно Едерсону – 1:0!

Після цього Тоттенхем лише збільшив оберти, запоровши кілька атак. На 87-й добити гостей цілком міг все той же Сон, однак він завершив чергову контру ударом з-за меж карного майданчику значно вище воріт. У гостей не вдавалося нічого, тому на останні п'ять хвилин Пеп кинув у бій важку артилерію в обличчі Де Брюйне та Сане. Не допомогло: "шпори" впевнено катали м'яч та зривали атаки Манчестера, довівши м'яч до мінімальної, але заслуженої перемоги.