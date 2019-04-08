Тоттенхем – Манчестер Сіті: передматчева прес-конференція Хосепа Гвардіоли

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не вважає, що чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів проти Тоттенхема буде легкою прогулянкою.

"Ніколи не знаю заздалегідь перед грою, наскільки у нас свіжі ноги і голови. Голова контролює ноги.

Всі вісім чвертьфіналістів претендують на трофей. Ми прекрасно один одного знаємо. Стадіон вплине на уболівальників, але якщо мова про те, що буде відбуватися на газоні, то на нас це не позначиться. Ми прекрасно усвідомлюємо, хто буде нам протистояти, і від нас залежить, як ми впорюємося з цим психологічно. Якщо ми, як команда, хочемо пройти далі, то повинні з цим впоратися.

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Кожен раз, коли ми граємо проти Тоттенхема, суперник діє агресивно. Якщо так буде і зараз, нам треба буде зіграти ще більш агресивно. Може, вони будуть діяти проти нас один в один з високим пресингом, і ми підготуємося до такого варіанту подій.

Наша команда довела, що здатна грати через кожні три дні з максимальною зібраністю, і саме тому ми дійшли до цієї стадії. Ми залишилися в Лондоні, щоб уникнути аеропортів, ранніх підйомів, часових переїздів на автобусах або літаках. Ми прогулялися, пообідали разом, і це дало нам можливість поспілкуватися трохи довше.

Тоттенхем – це не тільки Харрі Кейн. Сильний весь клуб. Він сильний фізично в усіх аспектах. Це неймовірна команда, і я це говорив про неї вже тисячі разів.

Агуеро відчуває себе краще. Він провів перше тренування разом з командою і вже відчуває себе добре. Вокеру теж краще, відновився Менді. Думаю, завтра вони можуть претендувати на місце на полі", – цитує Гвардіолу офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перший поєдинок між цими суперниками в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів відбудеться 9 квітня, початок о 22:00.

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