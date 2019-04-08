Почеттіно поділився секретами протидії Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів

Головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно поділився думками щодо двобою з Манчестер Сіті в рамках 1/4 Ліги чемпіонів.

"Матч буде дуже важким. Сіті – одна з найкращих команд в Європі. Ми хочемо почати матч агресивно і постараємося володіти ініціативою. У нас був час, щоб підготуватися і обговорити різні ситуації, які можуть статися.

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Ми хочемо відразу задати високий темп, зіграти агресивно. Матчі Ліги чемпіонів сильно відрізняються від Прем'єр-ліги. Сподіваємося, що створимо труднощі супернику і атмосфера допоможе нам.

Це один з найважливіших матчів в моїй тренерській кар'єрі. Чвертьфінал Ліги чемпіонів – велике досягнення для нас. Знаємо, що буде дуже важко.

Ми з Гвардіолою зустрічалися в Іспанії та провели один проти одного безліч матчів. Грати з Барселоною завжди було важко. Я думаю, Пеп і його гравці знають, що ми сміливо граємо в футбол, намагаємося йти вперед і задавати тон матчу. Завтра постараємося зіграти агресивно та перемогти.

Ми будемо грати в чвертьфіналі, а не в товариському матчі. Топ-клуби та їхні гравці люблять такі матчі. Ми повинні впоратися з усім, що запропонує нам Сіті.

Якщо команди приблизно рівні за класом, першочергове, що ти повинен робити – це бігати. Проти таких гравців, як Давід Сілва, Бернарду Сілва, Стерлінг і Агуеро, найважливіше – бігати. Звичайно, всі ці футболісти дуже технічні, але передусім вони виділяються своїми швидкісними якостями", – цитує Почеттіно офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перший поєдинок між цими суперниками в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів відбудеться 9 квітня, початок о 22:00.

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