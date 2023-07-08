Грецький Панатінаїкос, який є суперником СК Дніпро-1 в кваліфікації Ліги чемпіонів, підписав нідерландського футболіста Тонні Вільєну, який свого часу грав в чемпіонаті Росії. Про це пише клубна прес-служба греків.

СК Дніпро-1 дізнався розклад матчів із Панатінаїкосом

Нідерландець підписав контракт з клубом на 4 роки – до літа 2027. За неофіційною інформацією, за цей трансфер довелося заплатити 3 мільйони євро.

Нагадаємо, Вільєна виступав у складі каталонського Еспаньйола, італійської Салернітани, Фейєнорда, а також встиг пограти на Росії, де виступав за Краснодар.

СК Дніпро-1 зіграє з Панатінаїкосом у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 25 липня і 1 серпня. Перша зустріч відбудеться у вівторок, 25 липня, у словацькому місті Кошице. Цей матч стане для української команди формально домашнім.