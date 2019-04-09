toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛІВЕРПУЛЬ - ПОРТУ

Сульшер: Рашфорд має шанси зіграти з Барселоною, Санчес пропустить матч

9 квітня 22:55 66 Читать на русском
Сульшер: Рашфорд має шанси зіграти з Барселоною, Санчес пропустить матч
Уле Гуннар Сульшер та Маркус Рашфорд / Sky Sports

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував шанси нападника Маркуса Рашфорда вийти на поле в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

 

"Рашфорду була необхідна додаткова розминка, він приєднався до тренування в кінці, але поки не грав у квадрат. Подивимось завтра, сподіваюсь, він буде готовий.

Манчестер Юнайтед – Барселона: Ібрагімовіч порівняв матч Ліги чемпіонів з двобоєм Погба і Мессі

Санчес сьогодні вперше тренувався з загальною групою після травми. Він виконав багато відновлювальної роботи, і тепер травма більше його не турбує, можливо, він вийде на поле в матчі проти Вест Хема, але завтра його точно не буде", – цитує Сульшера Sky Sports.

Поєдинок відбудеться 10 квітня о 22:00 за київським часом.

Теги
Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Барселона Барселона Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед - Барселона Алексіс Санчес Алексіс Санчес Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
36
хв
Манчестер Юнайтед
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук