Сульшер: Рашфорд має шанси зіграти з Барселоною, Санчес пропустить матч

Ліга чемпіонів — 9 квіт 272
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Ліверпуль впевнено переграв Порту в чвертьфіналі Ліги чемпіонів
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Марлос вилетів на тривалий період – відомі терміни відновленняУкраїна — 9 квіт 472
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Тоттенхем – Манчестер Сіті: стартові склади матчу 1/4 фіналу ЛЧЛіга чемпіонів — 9 квіт 1309
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Вінгер Де Пена близький до підписання контракту з Динамо – він перебуває на перегляді більше тижняУкраїна — 9 квіт 4171
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Прокурор вимагає 7 матчів дискваліфікації для Маліновського: Це жорстокість, якій не місце на футбольному поліБельгія — 9 квіт 7409