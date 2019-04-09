Сульшер: Рашфорд має шанси зіграти з Барселоною, Санчес пропустить матч

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував шанси нападника Маркуса Рашфорда вийти на поле в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

"Рашфорду була необхідна додаткова розминка, він приєднався до тренування в кінці, але поки не грав у квадрат. Подивимось завтра, сподіваюсь, він буде готовий.

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Санчес сьогодні вперше тренувався з загальною групою після травми. Він виконав багато відновлювальної роботи, і тепер травма більше його не турбує, можливо, він вийде на поле в матчі проти Вест Хема, але завтра його точно не буде", – цитує Сульшера Sky Sports.

Поєдинок відбудеться 10 квітня о 22:00 за київським часом.