Манчестер Юнайтед – Барселона: Ібрагімовіч порівняв матч Ліги чемпіонів з двобоєм Погба і Мессі

Легендарний шведський нападник Златан Ібрагімовіч зробив свій прогноз на поєдинок 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед – Барселона.

"Це два великі клуби, що грають один проти одного, дві команди з великою історією, фантастичними гравцями, які дуже подобаються глядачам. Подивимося, хто буде сильнішим в цей вечір.

Манчестер Юнайтед – Барселона: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Лео Мессі має колосальне значення в кожній грі Барси, і не секрет, що для Юнайтед те ж саме робить Погба.

Це буде битва між Мессі та Погба, хоча це колективний спорт і в матчах важлива команда, а не індивідуальність, але я думаю, що це будуть гравці, які матимуть вирішальне значення, це буде цікаво", – цитує Ібрагімовіча mundodeportivo.

Варто відзначити, що Златан свого часу захищав кольори "блаугранас" (2009-2011) та "червоних дияволів" (2016-2018).

Нагадаємо, перша зустріч між Манчестер Юнайтед та Барселоною відбудеться 10 квітня, початок о 22:00.

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