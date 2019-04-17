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Сульшер: Барселона за грою на кілька рівнів вища, ніж Манчестер Юнайтед

09:55 238 Читать на русском
Сульшер: Барселона за грою на кілька рівнів вища, ніж Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / УЄФА

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер прокоментував розгромну поразку від Барселони.

16’ Ліонель Мессі
20’ Ліонель Мессі
61’ Філіппе Коутінью
 
16’ Ліонель Мессі
20’ Ліонель Мессі
61’ Філіппе Коутінью

"Мушу зазначити, що Лео Мессі грає на топ-рівні, і сьогодні він, безумовно, зіграв ключову роль. Після того, як рахунок став 2:0, гра була закінчена. Він на іншому рівні, разом з Кріштіану Роналду останні 10 років він є найкращим гравцем, це всі знають. Мессі показав свій рівень.

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Ми повинні прагнути до того, щоб грати на рівні Барселони. Нам це під силу, але попереду багато роботи. Якщо ми хочемо повернутися на реальний рівень Манчестер Юнайтед, до справжніх традицій клубу, ми повинні змагатися з Барселоною.

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Зараз вони за грою на кілька рівнів вище за нас. Ми хочемо брати участь в таких матчах і в наступному році, отже, на нас чекає найважливіший тиждень", – цитує Сульшера офіційний сайт УЄФА.

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