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Суарес відзначив роль Вальверде у вольовій перемозі Барселони над Інтером

10:40 156 Читать на русском
Суарес відзначив роль Вальверде у вольовій перемозі Барселони над Інтером
Луїс Суарес / ФК Барселона

Форвард Барселони Луїс Суарес прокоментував перемогу над Інтером (2:1) у матчі 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів, у якому уругваєць оформив дубль.

58’ Луїс Суарес
85’ Луїс Суарес
 
Лаутаро Мартінес 3’
3’ Лаутаро Мартінес
58’ Луїс Суарес
85’ Луїс Суарес

"Заробили три очки в матчі проти прямого конкурента. У перерві ми виправили помилки, які допустили в першому таймі. Вальверде сказав нам бути більш акуратними під час пресингу. Десь вийшло добре, десь – погано. Для цього у нас є тренер, щоб виправляти ці помилки.

Барселона – Інтер – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Команда проявила достатньо терпіння. В результаті довіра і згуртованість допомогли нам здобути перемогу", – сказав Суарес в ефірі El Chiringuito.

Барселона змогла перевернути гру у матчі з Інтером та здобути перемогу завдяки дублю Луїса Суареса.

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Теги
Ліга чемпіонів Луїс Суарес Луїс Суарес Інтер Інтер Барселона Барселона Барселона - Інтер
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