Суарес відзначив роль Вальверде у вольовій перемозі Барселони над Інтером

Форвард Барселони Луїс Суарес прокоментував перемогу над Інтером (2:1) у матчі 2 туру групового етапу Ліги чемпіонів, у якому уругваєць оформив дубль.

"Заробили три очки в матчі проти прямого конкурента. У перерві ми виправили помилки, які допустили в першому таймі. Вальверде сказав нам бути більш акуратними під час пресингу. Десь вийшло добре, десь – погано. Для цього у нас є тренер, щоб виправляти ці помилки.

Барселона – Інтер – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Команда проявила достатньо терпіння. В результаті довіра і згуртованість допомогли нам здобути перемогу", – сказав Суарес в ефірі El Chiringuito.

Барселона змогла перевернути гру у матчі з Інтером та здобути перемогу завдяки дублю Луїса Суареса.

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