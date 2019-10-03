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Суарес отметил роль Вальверде в волевой победе Барселоны над Интером

10:40 51 Читати українською
Суарес отметил роль Вальверде в волевой победе Барселоны над Интером
Луис Суарес / ФК Барселона

Форвард Барселоны Луис Суарес прокомментировал победу над Интером (2:1) в матче 2 тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором уругваец оформил дубль.

58’ Луис Суарес
85’ Луис Суарес
 
Лаутаро Мартинес 3’
3’ Лаутаро Мартинес
58’ Луис Суарес
85’ Луис Суарес

"Заработали три очка в матче против прямого конкурента. В перерыве мы исправили ошибки, которые допустили в первом тайме. Вальверде сказал нам быть более аккуратными во время прессинга. Где-то получилось хорошо, где-то – плохо. Для этого у нас есть тренер, чтобы исправлять эти ошибки.

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Команда проявила достаточно терпения. В результате доверие и сплоченность помогли нам одержать победу", – сказал Суарес в эфире El Chiringuito.

Барселона смогла перевернуть игру в матче с Интером и одержать победу благодаря дублю Луиса Суареса.

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