Німеччина, Регіональна ліга, 4-й тур

Вюрцбургер Кікерс – Нюрнберг-2 – 1:1

Голи: Бонга, 52 – Степанов, 76 (п.)

Український форвард Артем Степанов не потрапив до заявки Нюрнберга на матч Другої Бундесліги проти Карлсруе (нібито через брак ігрової практики). Команда Мірослава Клозе програла з рахунком 1:2 і продовжує з одним очком животіти на дні турнірної таблиці.

Натомість наш земляк вийшов у основі другої команди Нюрнберга, яка в Регіональній лізі зустрічалась з Вюрцбургер Кікерс. Перший тайм минув без голів, а по перерві господарі вийшли вперед. Однак українець не пішов з поля без гола – на 76-й хвилині він реалізував пенальті, вирвавши для своєї команди нічию, яка підняла Нюрнберг у топ-4 турнірної таблиці. На 81-й хвилині Артема замінили.

Нагадаємо, Степанов перейшов у Нюрнберг на правах оренди з леверкузенського Байєра. У поточному сезоні він зіграв за головну команду 5 матчів, в яких забив 1 гол.

