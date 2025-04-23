Топ-10 найбільш оплачуваних спортсменів за всю історію – рейтинг очолив баскетболіст
Найбагатшим визнали американського баскетболіста Майкла Джордана.
Видання Sportico опублікувало список із топ-10 спортсменів, які заробили найбільше грошей впродовж професійної кар'єри
Очолив список легендарний баскетболіст Майкл Джордан, статки якого оцінюються в 4,15 мільярди доларів. Друге місце зайняв відомий гольфіст Тайгер Вудс, трійку замикає португальський футболіст Кріштіану Роналду.
ТОП-10 найоплачуваніших спортсменів усіх часів:
Майкл Джордан (США, баскетбол) — 4.15 мільярда доларів
Тайгер Вудс (США, гольф) — 2.79 мільярда
Кріштіану Роналду (Португалія, футбол) — 2.23 мільярда
Леброн Джеймс (США, баскетбол) — 1.88 мільярда
Ліонель Мессі (Аргентина, футбол) — 1.85 мільярда
Арнольд Пальмер (США, гольф) — 1.82 мільярда
Джек Ніклас (США, гольф) — 1.75 мільярда
Девід Бекхем (Велика Британія, футбол) — 1.61 мільярда
Роджер Федерер (Швейцарія, теніс) — 1.59 мільярда
Флойд Мейвезер (США, бокс) — 1.52 мільярда