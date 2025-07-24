"Так, сьогодні нам з чоловіком довелося пережити один із найгіркіших моментів нашого життя, але ми зустрічаємо його єдиними та сильнішими, ніж будь-коли.

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Зараз настав час пройти через складний і болісний процес, але ми знаємо, що його подолаємо, і він зробить нас міцнішими. Від сьогодні у нас є ще один маленький ангел на небесах, який стежить за нами та захищатиме нас до кінця життя", – заявила 29-річна стрибунка у висоту Ана Пелетейро у своєму Instagram.

Нагадаємо, що 6 липня Пелетейро заявила, що пропустила чемпіонат Європи через вагітність. На Олімпійських іграх 2020 року в Токіо іспанка завоювала бронзу в потрійному стрибку.

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