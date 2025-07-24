Леннокс Льюїс спрогнозував наступного суперника для Ф'юрі – це не Усик
24 липня 23:18 - Читати іншою мовою
Тайсон Ф'юрі має битися з Ентоні Джошуа, вважає культовий боксер Леннокс Льюїс.
"Якщо Тайсон, зрештою, не проведе бій проти Ей-Джея – це буде жахливо!
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Думаю, що всі чекають на бій Ф'юрі з Джошуа. Це буде хороший поєдинок для обох легендарних боксерів. Ми хочемо побачити цей бій. Я думаю, що вони завинили таку зустріч публіці Великої Британії", – цитує легендарного Леннокса Льюїса журнал The Ring.
Нагадаємо, що після перемоги у реванші проти Дюбуа Олександр Усик припустив, що в майбутньому може відбутися його третій бій проти Тайсона Ф'юрі.
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