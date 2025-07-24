"Якщо Тайсон, зрештою, не проведе бій проти Ей-Джея – це буде жахливо!

Леннокс Льюїс назвав супертяжа, який має шанс здолати Усика: "Вони його "заморожують"

Думаю, що всі чекають на бій Ф'юрі з Джошуа. Це буде хороший поєдинок для обох легендарних боксерів. Ми хочемо побачити цей бій. Я думаю, що вони завинили таку зустріч публіці Великої Британії", – цитує легендарного Леннокса Льюїса журнал The Ring.

Нагадаємо, що після перемоги у реванші проти Дюбуа Олександр Усик припустив, що в майбутньому може відбутися його третій бій проти Тайсона Ф'юрі.

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