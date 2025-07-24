Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк шкодує, що голосував за одіозну постанову.

Після бурхливої реакції суспільства на прийняття Верховною Радою України законопроекту №12414 деякі представники чинної влади визнали свою помилку.

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"Помилився. Я відчуваю особисту відповідальність і не шукаю виправдань. Моє завдання зараз – допомогти виправити ситуацію максимально швидко й прозоро", – написав Жан Беленюк на своїй сторінці в Facebook.

Додамо, що після масових протестів у містах України на підтримку НАБУ та САП Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради новий законопроект, який гарантуватиме антикорупційним органам незалежність.

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