У ніч з 30 на 31 липня Російська Федерація завдала чергового терористичного удару по Україні.

Внаслідок ворожої атаки загинув 6-річний спортсмен-каратист Матвій Марченко, повідомляє прес-служба Федерації карате України.

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Під час обстрілу дна з ракет влучила у багатоповерховий житловий будинок. Загинуло щонайменше шестеро людей, понад 80 отримали поранення. Однією з жертв атаки виявився Марченко, який був вихованцем столичного клубу карате Сен-Бін.

За словами тренера Матвія, Ігоря Єфіменка, хлопчик був цілеспрямованим та попри юний вік тренувався вже півтора року.

"Матвій був дуже гарною і слухняною дитиною. За останні пів року він наче подорослішав і почав працювати на результат", – сказав тренер.

Матвій Марченко був наймолодшим сином у сім’ї, його старші брати, 12-річний Лев та 8-річний Михайло, також займаються карате.

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