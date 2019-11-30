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Славія вимагає вибачень від Лукаку, який звинуватив чеських фанатів у расизмі

16:38 73 Читать на русском
Славія вимагає вибачень від Лукаку, який звинуватив чеських фанатів у расизмі
Ромелу Лукаку / Getty images

Чеська Славія провела розслідування щодо проявів расизму під час матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Інтером (1:3).

37’ Томаш Соучек
 
Лаутаро Мартінес 19’
Ромелу Лукаку 81’
Лаутаро Мартінес 88’
19’ Лаутаро Мартінес
37’ Томаш Соучек
81’ Ромелу Лукаку
88’ Лаутаро Мартінес

"Ми повністю заперечуємо, що вболівальники нашого клубу масово вигукували расистські образи. Ми знову проаналізували наявні кадри, і ніщо не підтверджує слова Лукаку.

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Так само, як ми попросили вибачення за поведінку людей, було б бажано, щоб і Лукаку перепросив за свої слова", – йдеться в заяві прес-служби Славії в Twitter.

Нагадаємо, що Лукаку забив гол і зробив дві результативні передачі на Лаутаро Мартінеса в матчі зі Славією. Інтер посідає друге місце в турнірній таблиці групи F, набравши 7 очок. Славія розташовується на останній сходинці з 2 очками.

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Славія Прага - Інтер Славія Прага Славія Прага Расизм у футболі Інтер Інтер Ліга чемпіонів Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку
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