Славія вимагає вибачень від Лукаку, який звинуватив чеських фанатів у расизмі

Чеська Славія провела розслідування щодо проявів расизму під час матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з Інтером (1:3).

"Ми повністю заперечуємо, що вболівальники нашого клубу масово вигукували расистські образи. Ми знову проаналізували наявні кадри, і ніщо не підтверджує слова Лукаку.

Лукаку зіткнувся із расизмом на матчі Ліги чемпіонів

Так само, як ми попросили вибачення за поведінку людей, було б бажано, щоб і Лукаку перепросив за свої слова", – йдеться в заяві прес-служби Славії в Twitter.

Нагадаємо, що Лукаку забив гол і зробив дві результативні передачі на Лаутаро Мартінеса в матчі зі Славією. Інтер посідає друге місце в турнірній таблиці групи F, набравши 7 очок. Славія розташовується на останній сходинці з 2 очками.

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