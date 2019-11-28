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Лукаку зіткнувся із расизмом на матчі Ліги чемпіонів

17:29 27 Читать на русском
Лукаку зіткнувся із расизмом на матчі Ліги чемпіонів
Ромелу Лукаку / Reuters

Нападник Інтера Ромелу Лукаку поскаржився на расистські образи під час матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зі Славією (3:1).

37’ Томаш Соучек
 
Лаутаро Мартінес 19’
Ромелу Лукаку 81’
Лаутаро Мартінес 88’
19’ Лаутаро Мартінес
37’ Томаш Соучек
81’ Ромелу Лукаку
88’ Лаутаро Мартінес

"УЄФА має щось зробити, тому що те, що відбувається на стадіонах, неправильно. У Празі зі мною це сталося двічі. Зараз 2019 рік, в командах багато гравців різних національностей.

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Це жахливо, коли на стадіоні є люди, які показують поганий приклад дітям. Сподіваюся, що УЄФА вживе заходів, тому що весь стадіон кричав, коли Лаутаро Мартінес забив перший гол", – цитує Лукаку Esporte Interativo.

Нагадаємо, Інтер з Лукаку у складі переміг Славію (3:1) та піднявся на другу сходинку в групі F.

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Теги
УЄФА Славія Прага Славія Прага Расизм у футболі Славія Прага - Інтер Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Інтер Інтер Ліга чемпіонів
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