Лукаку зіткнувся із расизмом на матчі Ліги чемпіонів

Нападник Інтера Ромелу Лукаку поскаржився на расистські образи під час матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів зі Славією (3:1).

"УЄФА має щось зробити, тому що те, що відбувається на стадіонах, неправильно. У Празі зі мною це сталося двічі. Зараз 2019 рік, в командах багато гравців різних національностей.

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Це жахливо, коли на стадіоні є люди, які показують поганий приклад дітям. Сподіваюся, що УЄФА вживе заходів, тому що весь стадіон кричав, коли Лаутаро Мартінес забив перший гол", – цитує Лукаку Esporte Interativo.

Нагадаємо, Інтер з Лукаку у складі переміг Славію (3:1) та піднявся на другу сходинку в групі F.

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