"Привідкрию маленьку таємницю: Швед точно потрапить у символічну збірну туру від УЄФА. Як він її визначає? Є на сайті УЄФА така забавка "Фентезі", де гравці за якісь діїі – голи, асисти, відбирання м'яча, сухі матчі – отримують очки. І Швед набрав таких очок вчора 17. Там два забиті голи – по 5 очок, відбирання м'яча... Зазвичай атакувальні гравці дуже мало отримують таких балів, тому що треба здійснити від трьох і більше відбирань, аби один бал заробити. Мар'ян отримав звання "Гравець матчу" від УЄФА, незважаючи на те, що Мудрик зробив три голи.

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УЄФА оцінює, зазвичай, не тільки тих, хто більше заб'є, асистує, а й тих, хто робить якийсь ключовий внесок у гру. І от, напевно, оцінили цей хист, спритність. Це теж певна майстерність – підстерегти воротаря на такому фейлі. Швед в ситуації, де ніхто не чекає ніякого подарунку, чекав на цей пас йому в ноги. Він його отримав і одразу прийняв рішення пробити. Другий гол – це теж фарт, тому що з рикошетом від Віллі Орбана. Ще один "угорський привоз" Лейпцига.

Як можна було очікувати Шведа в основі, якщо він з Рухом вийшов лише на хвилину і це просто для того, щоб потягнути час, оскільки Шахтар грав у меншості і треба було відстояти перемогу. Абсолютно топове рішення Йовічевіча, який у матчі з РБ Лейпциг не тільки зі Шведом вгадав. Він випустив Джурасека. Це достатньо пристойного рівня центральний півзахисник, який грав у нього в СК Дніпро-1. Всі бачать, як Шахтар забиває третій гол – Судаков на Мудрика і останній вирішує. Але перед штрафним відбирає м'яч у суперника саме Джурасек і зразу в дотик віддає ідеальний пас на хід, який не має шансів перехопити німецький захисник. Тобто там відбирання, і там перший пас. По суті, це передгольовий пас, асисст перед асистом. І там вже Судаков на швидкості вирішує – одразу миттєве рішення, блискавичне.

Судаков, Швед, Мудрик, той же ж Джурасек... І ще один гравець, який вийшов на заміну – Лассіна Траоре. По-хижацьки розібрався з суперником, коли Мудрик йому виклав. Перший і єдиний момент людина реалізовує. Зрештою, чого ще очікувати від форварда. В принципі, дуже правильне рішення прийняв Йовічевіч, не випустивши Траоре в основі. Тому що він не дуже стягував би весь матч. А Зубков виснажував суперника, багато бігав, багато активності. І вже на втомлених опонентів виходить Траоре і вирішує.

За перемогу у Лізі чемпіонів, де два голи Шведа стали вирішальними, дають 2,8 млн євро. Тобто Швед вже відпрацював і трансфер, і зарплату. Я думаю, він не заробить у Шахтарі стільки, скільки вже йому приніс", – сказав Котів у коментарі Футбол 24.

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