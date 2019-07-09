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Швед пропустить перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів

06:30 3014 Читать на русском
Швед пропустить перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Мар'ян Швед / ФК Селтік

Півзахисник Селтіка Мар'ян Швед пропустить перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти Сараєво.

 

Селтік у своєму Twitter повідомив, що команда вирушила на матч першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Сараєво без українського хавбека Мар'яна Шведа.

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Футболіст отримав пошкодження під час тренування, тому не зможе дебютувати у найпрестижнішому клубному турнірі Європи вже цього вівторка.

Матч Сараєво – Селтік відбудеться сьогодні, 9 липня, о 20:45 за київським часом.

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Теги
Українці за кордоном Селтік Селтік Сараєво - Селтік Мар'ян Швед Мар'ян Швед Сараєво Сараєво Ліга чемпіонів
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