Півзахисник Селтіка Мар'ян Швед пропустить перший матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти Сараєво.

Селтік у своєму Twitter повідомив, що команда вирушила на матч першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Сараєво без українського хавбека Мар'яна Шведа.

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Футболіст отримав пошкодження під час тренування, тому не зможе дебютувати у найпрестижнішому клубному турнірі Європи вже цього вівторка.

Матч Сараєво – Селтік відбудеться сьогодні, 9 липня, о 20:45 за київським часом.