Динамо розписало нічию з Карпатами, а відтак продовжило свою серію без поразок в чемпіонаті під керівництвом Олександра Шовковського.

Після матчу Динамо проти Олександрії (2:2) прес-служба киян навела цікаву статистику. Виявляється, під керівництвом Олександра Шовковського не програвали в УПЛ 38 матчів поспіль, зрівнявшись за цим показником із Сергієм Ребровим (травень 2014-го – жовтень 2015-го).

Карпати – Динамо – 3:3 – відео голів та огляд матчу УПЛ з епічною розв'язкою

У грі з Карпатами Динамо зуміло продовжити цю серію, розписавши вогняну нічию (3:3). Таким чином, під керівництвом Олександра Шовковського кияни не знають смаку поразок в чемпіонаті вже у 39 матчах поспіль (27 перемог та 12 нічиїх).

Варто додати, що "біло-сині" набрали 15 очок та очолили турнірну таблицю УПЛ. Щоправда, Шахтар проведе свій матч уже завтра і матиме шанс випередити Динамо.

Динамо втратило очки з Карпатами після феєричного камбеку в матчі УПЛ – дублі Караваєва і Піхальонка нівельовані на 90+4