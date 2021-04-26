У 2005-му нідерландський ПСВ був потужною силою. Команда зупинилася лише за крок від фіналу Ліги чемпіонів. Мілан пройшов далі лише завдяки правилу виїзного гола.

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У цей день, рівно 16 років тому, на Сан-Сіро команди провели першу зустріч. Відкрив рахунок український легіонер "россонері" Андрій Шевченко після геніально асисту тоді ще юного бразильського таланта Рікардо Кака.

Та дуель з ПСВ була останнім кроком до легендарного стамбульського фіналу. Нагадаємо, у вирішальному матчі Мілан після першого тайму перемагав Ліверпуль з рахунком 3:0, але у другій половині розгубив усю перевагу та у підсумку поступився по пенальті.

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