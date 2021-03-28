Кака пропонували Динамо, але Сабо його забракував – російський журналіст озвучив дивні мотиви
Київське Динамо одного разу мало шанси підписати майбутнього володаря "Золотого м'яча".
"Свого часу київському Динамо пропонували Кака. Ще до Мілана. Знаєте, що сказав Йожеф Сабо, який ухвалював рішення? Не підходить під вимоги сучасного футболу", – написав російський коментатор Олексій Андронов у своєму Telegram.
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Зауважимо, Кака розпочинав свою кар'єру у бразильському Сан-Паулу, звідки перебрався у Мілан. Саме під час виступів за "россонері" Кака отримав "Золотий м'яч" (у 2007-му). З Мілана легенда взяв курс на Мадрид – у Реал.
Опісля ери в "галактікос" Кака ще знову пограв за Сан-Паулу та Мілан, а також виступав за Орландо, де і завершив футбольну кар'єру у грудні 2017 року.
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