"Свого часу київському Динамо пропонували Кака. Ще до Мілана. Знаєте, що сказав Йожеф Сабо, який ухвалював рішення? Не підходить під вимоги сучасного футболу", – написав російський коментатор Олексій Андронов у своєму Telegram.

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Зауважимо, Кака розпочинав свою кар'єру у бразильському Сан-Паулу, звідки перебрався у Мілан. Саме під час виступів за "россонері" Кака отримав "Золотий м'яч" (у 2007-му). З Мілана легенда взяв курс на Мадрид – у Реал.

Опісля ери в "галактікос" Кака ще знову пограв за Сан-Паулу та Мілан, а також виступав за Орландо, де і завершив футбольну кар'єру у грудні 2017 року.

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