В 2005-м нидерландский ПСВ был мощной силой. Команда остановилась лишь в шаге от финала Лиги чемпионов. Милан прошел дальше только благодаря правилу выездного гола.

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В этот день, ровно 16 лет назад, на Сан-Сиро команды провели первую встречу. Открыл счет украинский легионер "россонери" Андрей Шевченко после гениально ассиста тогда еще юного бразильского таланта Рикардо Кака.

Та дуэль с ПСВ была последним шагом к легендарному стамбульскому финалу. Напомним, в решающем матче Милан после первого тайма побеждал Ливерпуль со счетом 3:0, но во второй половине растерял все преимущество и в итоге уступил по пенальти.

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