"Шевченко підходить ментально": українця не вважають найсильнішим кандидатом на пост тренера збірної Польщі
Колишній керівник Польського футбольного союзу Міхал Лісткевич прокоментував потенційне призначення Андрія Шевченка на пост головного тренера "Кадри".
"Я хотів би бачити на чолі збірної Навалку. Це найсильніший кандидат. Але не здивуюсь і іншим варіантам.
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Андрій Шевченко? Очевидно, перемовини з ним справді були. Думаю, Шевченко підходить нам ментально. Це молодий тренер, який вже має певний досвід. Мені здається, гравці прийняли б його добре. Подивимося, що буде вирішено федерацією", – цитує Лісткевича Sport.pl.
Нагадаємо, український фахівець залишається одним із кандидатів на пост головного тренера "Кадри", наразі тривають перемовини з президентом Польського футбольного союзу Цезарем Кулешою щодо заробітної плати.
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