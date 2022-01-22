"Я хотів би бачити на чолі збірної Навалку. Це найсильніший кандидат. Але не здивуюсь і іншим варіантам.

Шевченко веде перемовини зі збірною Польщі – досі є серйозні розбіжності у фінансах

Андрій Шевченко? Очевидно, перемовини з ним справді були. Думаю, Шевченко підходить нам ментально. Це молодий тренер, який вже має певний досвід. Мені здається, гравці прийняли б його добре. Подивимося, що буде вирішено федерацією", – цитує Лісткевича Sport.pl.

Нагадаємо, український фахівець залишається одним із кандидатів на пост головного тренера "Кадри", наразі тривають перемовини з президентом Польського футбольного союзу Цезарем Кулешою щодо заробітної плати.

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