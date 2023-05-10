Візит Андрія Шевченка став звичним для походу Мілана у плей-офф Ліги чемпіонів.

Не став винятком і перший матч півфіналу між "россонері" та Інтером. Шевченко на трибунах Сан-Сіро опинився поряд з Новаком Джоковічем. Щоправда, за останні роки зірковий тенісист регулярно стає фігурантом скандалів.

Novak Djokovic y Shevchenko pic.twitter.com/fBmLmT82qp — STΞVΞ ЯФGΞЯS | ️ (@SteveMadRogers) May 10, 2023

Спочатку серб категорично відмовлявся робити вакцину від коронавірусу і пропустив кілька престижних турнірів. Після повтномасштабного вторгнення росії Новак намагається виправдовувати спортсменів з країни-окупанта. Батько Джоковіча взагалі фотографувався з прапором росії та символікою "Z".

Нагадаємо, Шевченко вже понад рік залишається без футбольної роботи, концентруючись на соціальних проектах та публічній підтримці України. Легендарний форвард віддав Мілану 8 років кар'єри гравця, тому не слід дивуватися міцній любові до нинішніх часів.

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