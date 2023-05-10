Визит Андрея Шевченко стал привычным для похода Милана в плей-офф Лиги чемпионов.

Не стал исключением и первый матч полуфинала между "россонери" и Интером. Шевченко на трибунах Сан-Сиро оказался рядом с Новаком Джоковичем. Правда, в последние годы звездный теннисист регулярно становится фигурантом скандалов.

Novak Djokovic y Shevchenko pic.twitter.com/fBmLmT82qp — STΞVΞ ЯФGΞЯS | ️ (@SteveMadRogers) May 10, 2023

Сначала серб категорически отказывался делать вакцину от коронавируса и пропустил несколько престижных турниров. После полномасштабного вторжения россии Новак пытается оправдывать спортсменов из страны-оккупанта. Отец Джоковича вообще фотографировался с флагом россии и символикой "Z".

Напомним, Шевченко уже больше года остается без футбольной работы, концентрируясь на социальных проектах и публичной поддержке Украины. Легендарный форвард отдал Милану 8 лет карьеры игрока, поэтому не следует удивляться крепкой любви до нынешних времен.

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