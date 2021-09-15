Донецький Шахтар зустрічається з молдовським Шерифом в рамках групового етапу Ліги чемпіонів 2021/22. Де дивитися гру Шериф – Шахтар онлайн, підкаже "Футбол 24".

Матч групового етапу Ліги чемпіонів Шериф – Шахтар відбудеться у Тирасполі 15 вересня. Початок – о 19:45 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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Шериф – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів

На території України поєдинок раунду плей-офф покаже платформа MEGOGO – новий офіційний транслятор єврокубків. Для перегляду зустрічі онлайн на одному з пристроїв (iOS, Android, Smart TV, консолі, приставки) потрібна підписка.

Трансляція запланована на першому спеціалізованому каналі о 19:30. А о 18:45 там стартує передматчева студія з експертами.

Шахтар зустрічався з Шерифом у кваліфікації Ліги чемпіонів 2003/04. Тоді донеччани розписали нульову нічию на виїзді та перемогли вдома з голами Вукіча та Брандау.

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