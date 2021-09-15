Донецкий Шахтер встречается с молдавским Шерифом в рамках группового этапа Лиги чемпионов 2021/22. Где смотреть игру Шериф – Шахтер онлайн, подскажет "Футбол 24".

Матч группового этапа Лиги чемпионов Шериф – Шахтер состоится в Тирасполе 15 сентября. Начало – в 19:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Шериф – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

На территории Украины поединок раунда плей-офф покажет платформа MEGOGO – новый официальный транслятор еврокубков. Для просмотра встречи онлайн на одном из устройств (iOS, Android, Smart TV, консоли, приставки) нужна подписка.

Трансляция запланирована на первом специализированном канале в 19:30. А в 18:45 там стартует предматчевая студия с экспертами.

Шахтер встречался с Шерифом в квалификации Лиги чемпионов 2003/04. Тогда дончане расписали нулевую ничью на выезде и победили дома с голами Вукича и Брандао.

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