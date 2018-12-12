Шелаєв: Гра Марлоса і Тайсона проти Ліона залежатиме від газону, для хороших солістів потрібні хороші умови

Екс-гравець збірної України Олег Шелаєв поділився очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон.

"Важка буде гра. Шахтарю потрібна тільки перемога, а Ліон влаштує і нічия. Тому чекаю великої кількості жовтих карток і, може бути, навіть вилучення. Думаю, і погода цьому футболу посприяє, адже в Києві на середу прогнозують сильний снігопад. Поле стане важким, і м'яч складно буде контролювати. Очікую в цьому поєдинку багато зіткнень.

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Гра Марлоса і Тайсона буде залежати від стану газону. Для хороших солістів потрібні нормальні умови. Перед Ліоном, звичайно ж, більш легке завдання – стримати суперника. А Шахтарю треба обов'язково забити в першому таймі, оскільки після перерви поле стане в'язким. Крім того, "гірникам" тоді доведеться ризикувати. Мені здається, переможе той, хто просто менше буде помилятися. З огляду на все, поставлю все-таки на нічию", – цитує Шелаєва видання Команда 1.

Нагадаємо, поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон відбудеться, сьогодні, 12 грудня, початок о 22:00.

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