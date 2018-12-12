Шахтар – Ліон: анонс матчу Ліги чемпіонів

Шахтар зустрінеться з Ліоном у вирішальному для себе матчі 6-го туру Ліги чемпіонів. Анонс та прогноз поєдинку читайте на "Футбол 24".

Шахтар – Ліон

12 грудня, 22:00, Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Бйорн Кюйперс (Нідерланди)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Вирішальний для Шахтаря та Ліона матч групового етапу Ліги чемпіонів мав відбутися на ОСК "Металіст", але після всім відомих подій у Керченській протоці в Україні стався військовий стан, а у Європі – приступи хитрощів. Президент французького клубу Жан-Мішель Ола вже після перемоги "гірників" над Хоффенхаймом засумнівався щодо прильоту в Харків, а згодом почав розказувати байки про танки в Одесі, які ніби-то особисто бачив у 2014 році. Так чи інакше, але УЄФА після перенесення матчу Ворскли з Полтави не забарилося перенести гру з Харківа на НСК "Олімпійський" – при тому, що це не резервний стадіон донеччан і вже завтра там грає Динамо. Втім, і в Києві команду Паулу Фонсеки повинні підтримати не менше 30 тисяч вболівальників.

Шахтар – Ліон: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Ліон у цьому розіграші Ліги чемпіонів виглядає дуже суперечливо: команда має 11 забитих голів та яскраву атакувальну гру, але при цьому не перемагає впродовж останніх чотирьох турів. Після сенсаційної звитяги на "Етіхаді" Ліон зміг лише "закамбечити" із Шахтарем після 0:2 та тричі втратив перемогу на останніх хвилинах в матчах проти німців та англійців. Розконцентрація у кінцівках таймів взагалі стала фішкою "ткачів" у сезоні: так, Ренн у минулому турі Ліги 1 забив голи на 41-й та 43-й хвилинах, після чого Ліон так і не прийшов до тями, а Хоффенхайм двічі рятувався у компенсований час. Зрештою, і Жуніор Мораєс відзначився у Франції аж на 44-й, тож сили на фінальний ривок потрібно берегти в обов'язковому порядку. Втім, якщо не втримати лідерів гостей, то сили можуть і не знадобитися.

У Ліоні особливо слід відзначити хавбека Тонгуа Ндомбеле, який у цій ЛЧ провів вже два м'ячі, а також Хуссема Ауара – він виконав три асисти та причетний до другого голу у ворота Шахтаря в злощасному першому матчі. Не слід забувати і про Фекіра, який є діючим чемпіоном світу й влітку мав грати у Ліверпулі – у ЛЧ у нього зараз 2+2 за системою гол+пас. Загалом же, є сенс знову виходити у три захисники, адже на "Стад де Ліон" суперник відправляв м'яч у небезпечні зони передачами з флангів, користуючись неуважною оборонною грою атакувальних лідерів "гірників". Про щільну опіку над Мемфісом Депаєм годі й говорити: в очному поєдинку його вихід докорінно змінив ситуацію на полі, а загалом нідерландець виступає найкращим футболістом Ліона, лідируючи практично за всіма статистичними показниками. Це виконавець якісно іншого рівня, якому, схоже, скоро знову доведеться переїзджати у топ-лігу.

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Шахтар у попередньому турі вдало випробував схему в три захисники, яка дозволила стримати масований німецький наступ та відкрила певну свободу дій для Ісмаїлі, хоча в першу чергу задумувалась для нівелювання перевантаження флангів оборони. Бразилець більш-менш якісно впорався із захисною роботою, а в атаці з Тайсоном видав такий перфоменс, про який ще довго не забудуть: Тайсон двічі забивав та зробив асист, а Ісмаїлі асистував і зробив перший гол. Загалом же один одному вони віддали 28 передач та разом завдали 8 з 12 ударів Шахтаря по воротах. Сьогодні до видатного дуету може додатися третій донецький геній – Марлос, який у Франції також відфеєрив, зробивши 14 обіграшей та три ключові передачі. У поєднанні із забивним Жуніором Мораєсом складається вельми перспективна атакувальна картина. З Ліоном точно є кому забивати.

В обороні у Шахтаря великі проблеми. Більше за донеччан у цій ЛЧ не пропускав ніхто, хоча у Німеччині все вийшло трохи краще – так, слід відзначити Крівцова, який начисто вимкнув Адама Шалая. Взагалі, для Сергія це був найкращий поєдинок у сезоні, але навіть тоді Хоффенхайм примудрився забити два досить випадкові голи та не забити кілька більш логічних. Особливо жахливо ситуація виглядає з підбираннями та захистом один в один, де технічні виконавці з Європи відверто возять українців і навіть Ісмаїлі. Чи стане все краще з ймовірним поверненням Ракицького в основу – те ще питаннячко, адже в позиційній роботі у поєдинках до травми Ярослав виглядав просто жахливо. Втім, наявність його першого пасу, яким Шахтар розбиває пресинг, ще ніколи не підводила – на відміну від концентрації Андрія Пятова, який продовжує привозити. Два голи Хоффенхайма в останньому турі ЛЧ були повністю на його совісті. Сьогодні права на помилку, на жаль, немає.

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Статистика протистояння та цікаві факти

1. Нічия у матчі цьогорічної Ліги чемпіонів у Франції (2:2) була першою очною зустріччю обох команд, однак влітку 2014-го вони провели товариський поєдинок. Тоді гра закінчилася перемогою французів з рахунком 1:4, а один з голів забив Набіль Фекір.

2. Ліон досить успішно грає проти українських клубів. Загалом команда провела п'ять зустрічей – по дві з Динамо в ЛЧ та Чорноморцем в ЛЄ, а також одну проти Шахтаря. Жоден з поєдинків "ткачі" не програли, тричі святкувавши перемогу.

3. Загальний рахунок протистояння українських клубів проти Ліона – 2:7 на користь "ткачів".

4. Українські команди мають жахливу статистику зустрічей з французькими. У 54 матчах французи перемагали 25 разів, а ще 15 матчів звели у нічию, в той час як наші клуби виграли лише 14 разів. Загальний рахунок протистояння – 71:46 на користь Ліги 1.

5. Склад Ліона дорожчий за склад Шахтаря у більш ніж три рази. За даними Transfermarkt, загальна вартість футболістів "ткачів" складає €338,75 млн, а той час як у "гірників" ця сума досягає лише €92,7 млн.

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Кадрова ситуація

Шахтар на матч проти Ліона зміг зібрати практично всю основу. Не зіграють лише травмовані Фернандо та Іван Ордець, а також Дентінью, який пошкодив гомілкостоп у дербі проти Маріуполя. Питання щодо участі у зустрічі існують хіба що з Ярославом Ракицьким, який днями повернувся у загальну групу після перелому пальця. Паулу Фонсека заявив, що центрбек готовий вийти на поле, так що тут проблема тактичного характеру – тренер може і не ризикнути випускати нестабільного захисника на матч року після тривалого простою. Тайсон і Марлос повністю відновились та готові бігати з перших хвилин, а дискваліфікацій у складі "гірників" немає.

Шахтар – Ліон: передматчева прес-конференція Бруно Женезіо

У Ліона з кадрами все також дуже й дуже непогано. Не приїхав лише найкращий бомбардир команди у Лізі чемпіонів Максвел Корне, але усі інші ключові виконавці – зокрема Депай, Траоре, Ндомбеле, Дюбуа, Менді, тощо – готувалися до Шахтаря в штатному режимі, навіть на скаржачись на холод. Питання існують хіба щощо Фекіра, яким головний тренер Бруно Женезіо не дуже задоволений, але він пообіцяв зробити все, щоб Набіль зміг вийти на поле. Для Ліона це також вирішальний матч, тому тримати капітана на лаві запасних французький наставник не повинен. Однозначно можна гарантувати, що сьогодні проти Шахтаря вийде максимально бойовий склад.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Ліон

Шахтар: Пятов – Матвієнко, Хочолава, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі – Марлос, Степаненко, Майкон, Тайсон – Мораєс

Ліон: Лопеш – Тете, Марсело, Денайєр, Менді – Тусар, Ндомбеле – Фекір, Терр'є, Ауар – Депай

Прогноз Футбол 24 – 3:2

Паулу Фонсека у грі проти Хоффенхайма продемонстрував максимум, який можна витиснути з нинішньої атаки Шахтаря – і це саме той рівень, який потрібен для прориву з нашої групи ЛЧ. Цей Ліон у Європі не набагато досвідченіший за Хоффенхайм; він також практично не знає перемог і дозволяє собі дитячі помилки та втрату концентрації у вирішальних моментах. "Гірники" це й самі відчули у Франції, де повинні були виривати три очки – тоді лише поперечка врятувала "ткачів" у компенсований час. Донеччани не гратимуть проти надлюдей на кшталт футболістів Манчестер Сіті, а зустрінуться проти команди свого рівня, яку точно можна перемагати.

Легко, звісно не буде. Оборона Шахтаря залишається дуже вразливою при роботі на швидкостях та перевантаженні зон, а з нестандартними топ-футболістами взагалі губиться на рівному місці – Депай не дасть збрехати. У Ліона значний і варіативний резерв атаки: є і маленькі хитрі футболісти на кшталт Ауара, і суперзірки, і потужні важковаговики. Навряд чи донеччанам вдасться зберегти свої ворота сухими – ймовірно, нас знову чекають гойдалки, десятки втрачених нервових клітин, привози і, можливо, навіть не один пропущений гол. До цього потрібно бути готовим, адже Ліону також відступати нікуди.

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Чи зможе Шахтар забити більше одного голу? Так, звичайно. Чи заб'є більше двох? Лише за умови, що Тайсон, Ісмаїлі, Марлос та Мораєс (а також непоганий Кайоде) демонструватимуть той рівень гри, який ми бачили у їх крайніх матчах. Поки що вони жодного разу не підвели, тож можна сподіватися на важку перемогу над Ліоном та прорив у плей-офф ЛЧ. Зрештою, якщо цю команду на виїзді прибив мертвий Ренн, то чому цього не може повторити чемпіон України?

Михайло Юхименко, Футбол 24