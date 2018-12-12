Шахтар – Ліон: Вірт скептично оцінив шанси української команди на вихід у плей-офф

Відомий український тренер Юрій Вірт зробив свій прогноз на матч Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон.

"Завдання "гірників", як відомо, ускладнюється тим, що їх влаштує лише перемога, в той час як французи цілком можуть бути задоволені і нічиєю.

Шахтар – Ліон: анонс матчу Ліги чемпіонів

Відчуття підказує, що донеччани не виграють. Ставлю на 1:1. Але буду щиро радий, якщо помилюся в нашу користь", – цитує Вірта видання footboom.

Нагадаємо, поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон розпочнеться, сьогодні, 12 грудня, початок о 22:00. Для виходу в плей-офф "гірників" влаштує лише перемога над французами.

Шахтар – Ліон: передматчева прес-конференція Паулу Фонсеки