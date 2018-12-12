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Шахтар – Ліон: Вірт скептично оцінив шанси української команди на вихід у плей-офф

11:11 1321 Читать на русском
Шахтар – Ліон: Вірт скептично оцінив шанси української команди на вихід у плей-офф
Юрій Вірт / Фото з соцмереж

Відомий український тренер Юрій Вірт зробив свій прогноз на матч Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон.

"Завдання "гірників", як відомо, ускладнюється тим, що їх влаштує лише перемога, в той час як французи цілком можуть бути задоволені і нічиєю.

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Відчуття підказує, що донеччани не виграють. Ставлю на 1:1. Але буду щиро радий, якщо помилюся в нашу користь", – цитує Вірта видання footboom.

Нагадаємо, поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар – Ліон розпочнеться, сьогодні, 12 грудня, початок о 22:00. Для виходу в плей-офф "гірників" влаштує лише перемога над французами.

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Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

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:
33
хв
Ліон
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Шахтар - Ліон Ліга чемпіонів Шахтар Шахтар Юрій Вірт Юрій Вірт
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