Нападник РБ Лейпциг Дані Ольмо найближчим часом не зможе допомогти своїй команді на футбольному полі.

Іспанець отримав травму вже на 10-й хвилині матчу Бундесліги проти Айнтрахта (0:4). Ушкодження виявилося доволі серйозним.

РБ Лейпциг – Шахтар: матч Ліги чемпіонів розсудить португалець, який лише раз перетинався з українцями

Медобстеження виявило у Ольмо розрив внутрішньої зв'язки на лівій нозі. Термін реабілітації становить від 4 до 6 тижнів, повідомляє прес-служба РБ Лейпциг. Відтак, Дані пропустить матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря, який відбудеться 6 вересня.

До слова, 24-річний форвард вже у нинішньому сезоні встиг зіграти у складі "биків" 7 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі.

РБ Лейпциг перед матчем з Шахтарем безвольно поступився Айнтрахту – травма лідера, безликий Вернер і ребус для Тедеску