Игор Йовичевич определился с перечнем футболистов, которые попытаются добыть первые очки в Лиге чемпионов 2022/23.

Шахтер отправился в Германию на матч ЛЧ / ФК Шахтер

В дебютном для себя матче Лиги чемпионов главный тренер "оранжево-черных" рассчитывает на 27 футболистов. Это все, кто заявлен на ЛЧ – никаких потерь у Шахтера нет.

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Список игроков Шахтера на матч против РБ Лейпциг:

Вратари: 1. Алексей Шевченко, 12. Тимур Пузанков, 30. Андрей Пятов, 81. Анатолий Трубин.

Защитники: 4. Сергей Кривцов, 5. Валерий Бондарь, 15. Богдан Михайличенко, 22. Николай Матвиенко, 23. Лукас Тейлор, 26. Ефим Конопля, 28. Марьян Фарина, 32. Эдуард Козик.

Полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Тотовицкий, 8. Георгий Судаков, 9. Марьян Швед, 10. Михаил Мудрик, 11. Александр Зубков, 16. Дмитрий Крыськив, 17. Невен Джурасек, 21. Артем Бондаренко , 27. Олег Очеретько, 34. Иван Петряк.

Нападающие: 2. Лассина Траоре, 14. Даниил Сикан, 19. Андрей Кулаков, 20. Дмитрий Топалов.

Матч РБ Лейпциг – Шахтер состоится 6 сентября в 22:00. В другом поединке группы F сыграют Реал и Селтик.

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